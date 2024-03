Florentino Pérez ne sait pas qui est Kylian Mbappé

Coup de théâtre, au sens propre.

Florentino Pérez souffle ce vendredi ses 77 bougies. Alors que le président du Real Madrid prenait la pose avec des fans dans un parking, un supporter lui a demandé de boucler la venue d’Alphonso Davies, cité avec insistance dans la capitale madrilène ces derniers jours. L’homme d’affaires s’est contenté de jouer la carte de l’ironie, feignant ne pas connaître le joueur du Bayern Munich : « Davies ? Qui est Davies ? » Lorsque la même question lui a été posée au sujet de Kylian Mbappé, le septuagénaire a répondu la même chose avec le flegme qui lui est propre : « Qui est Mbappé ? »

“Who is Davies? Who is Mbappé?” ⚪️🤨

Florentino Pérez replying to Real Madrid fan asking him to sign both players for next season to win all titles.

Real Madrid president turns 77 today. 🎂pic.twitter.com/gidgDlq3RM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2024