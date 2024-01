Fin de saison pour un titulaire du FC Barcelone

La saison du Barça n’est-elle pas déjà terminée, elle aussi ?

Giflé par l’Athletic Club mercredi en quarts de finale de Coupe du Roi (4-2), le FC Barcelone a également perdu un de ses cadres. Sorti sur blessure à la 23e minute, Alejandro Baldé inquiétait particulièrement les Catalans. Le verdict est tombé ce samedi : fin de saison pour le jeune latéral gauche. Le Barça a annoncé que l’Espagnol « souffre d’une blessure au tendon de l’ischio-jambier droit » et « subira une intervention chirurgicale chez le Dr Lasse Lempainen, sous la supervision du personnel médical du club, à Turku, en Finlande ». Malheureusement, comme le soulignait Mundo Deportivo, une opération signifie une absence trop longue pour revenir en cours de saison.

Tests show that first team player Alejandro Balde has an injury to the tendon in his right hamstring. In the coming days he will undergo a surgical procedure at the hands of Dr. Lasse Lempainen, under the supervision of the Club's medical staff, in Turku, Finland. Once the… pic.twitter.com/GBffnBrleB

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024