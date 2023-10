Fin de saison pour Leo Messi

Il va avoir le temps de récupérer son 8e Ballon d’or.

Déjà éliminé de la course aux play-offs depuis deux semaines après un revers face à Cincinnati (0-1), l’Inter Miami a donc conclu sa saison 2023 ce samedi, par une nouvelle défaite, face à Charlotte (1-0). Titulaire, Leo Messi n’a pas pu empêcher son équipe de sauver l’honneur pour cette ultime rencontre et les Floridiens terminent cet exercice sur une série de six matchs sans victoire. Avant-dernier de la conférence Est, Miami était donc loin des places de play-offs et va pouvoir profiter de quatre mois de vacances, jusqu’à la reprise, fin février.

Avant la pause, dont Messi va profiter, il ira en sélection lors de la trêve internationale de novembre. « Après je profiterai des vacances en Argentine. C’est la première fois que je vais avoir beaucoup plus de jours de vacances en décembre en toute tranquillité d’esprit avec mon peuple et en janvier je reviendrai pour faire à nouveau la pré-saison », avait-il indiqué mardi. Il ne sera donc pas question d’un prêt à Barcelone ou en Arabie saoudite, tandis que certains joueurs de MLS peuvent parfois débouler en Europe pendant les vacances.

Les vrais viennent passer l’hiver en Premier League.

Bientôt une « Messi Experience » immersive à Miami