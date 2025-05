Feu d'artifice pour les joueurs de Tottenham avant Bodø/Glimt

Le seul feu d’artifice de la saison des Spurs.

Alors qu’ils s’apprêtent à disputer ce soir leur demi-finale retour de Ligue Europa face à Bodø/Glimt, les joueurs de Tottenham n’arriveront peut-être pas dans la meilleure des formes sur le terrain. Pas à cause du froid polaire de la ville et de la neige comme face à la Lazio, mais plutôt à cause des ultras du club norvégien, qui sont venus allumer un petit spectacle pyrotechnique au pied de leur hôtel, en pleine nuit ! De quoi couper le sommeil et ainsi donner un petit coup de pouce à leurs joueurs avant de tenter de réaliser un véritable exploit.

Relativement bien embarqués dans cette double confrontation, les Anglais ne devraient toutefois pas autant souffrir de ce petit réveil inattendu que de la blessure de l’un de leurs maîtres à jouer, James Maddison. Encore méconnu, Bodø commence doucement à se faire un nom et on ne dirait pas non pour les revoir l’année prochaine, même si pour l’instant, ils rêvent encore à renverser un mastodonte, au moins financier, du continent.

Attention quand même, les fans de Bodø ont l’air très très motivés pour ce match !

