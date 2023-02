Ferran Torres se confie sur sa dépression

Non, les footballeurs ne sont pas des robots sans émotions.

Ferran Torres, débarqué en Catalogne à l’hiver 2022 contre un chèque de 55 millions, s’est confié à L’Esportiu sur la dépression qu’il a traversée lors de son arrivée au FC Barcelone.

L’attaquant de 22 ans a expliqué être un nouveau joueur, mieux préparé à la pression et aux critiques à la suite du travail fait avec son psychologue. Avant d’accomplir cette renaissance, l’ex-Citizen a fait part de ses difficultés. Il estime que « le Barça est un club soumis à beaucoup de critiques. La pression est très élevée ici, et j’ai touché le fond cet été. Je suis tombé dans un gouffre sans fond. La saison n’avait pas été bonne et j’étais très peiné, […] j’ai passé de nombreux matchs sans marquer et je suis devenu obsédé par le but. Puis, pendant la présaison, la blessure au pied est arrivée, et j’ai passé un très mauvais moment. »

Ferran indique aujourd’hui être prêt pour jouer un rôle important dans l’équipe dirigée par Xavi : « J’ai appris à entrer sur la pelouse pour profiter, et à partir de là, les choses se passent comme elles doivent se passer. Il y a des semaines où je ne vais pas chez le psy, et d’autres où j’y vais trois fois dans la semaine. On ne parle pas toujours de football, on parle aussi de ma vie privée. » L’ailier barcelonais a disputé dix-neuf matchs cette saison et inscrit deux buts ; il a également participé au Mondial au Qatar avec l’Espagne. Il a participé à quatre matchs avec la Roja et inscrit également deux buts contre le Costa Rica (7-0) en phase de groupes.

En espérant le voir briller à Old Trafford pour le match retour de Ligue Europa face à Manchester United jeudi 23 février.