FC Barcelone : La réponse cinglante de Laporta à La Liga

Après la charge de Javier Tebas, président de La Liga, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a tenu à répondre à sa manière aux allégations du dirigeant espagnol. Ce dernier avait exhorté Laporta à démissionner : « Je ne donnerai pas à M. Tebas le plaisir de démissionner de mon poste de président du FC Barcelone. Ça, ce sont les socios qui le décident. Celui qui essaiera de salir l’histoire et l’image du FC Barcelone recevra une réplique tranchante. »

🎙️ President Joan Laporta has announced that FC Barcelona has taken the decision to outsource an investigation into the events concerning the technical consultancy on referees and players: pic.twitter.com/lqHAvKPlfq

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2023