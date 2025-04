Hansi Flick craque sur le calendrier irrespirable des siens

Y en a assez, fraté.

Alors qu’il affrontera samedi après-midi le Celta de Vigo, moins de quatre jours après un déplacement à Dortmund, Hansi Flick a vidé son sac en conférence de presse sur l’accumulation des matchs : « Savez-vous combien de matchs on a joués ces deux dernières semaines ? On vient de vivre la même situation qui se présentera lors du match contre l’Inter Milan. On rentre tard, à 3 heures, on se couche à 5 heures. C’est comme ça ici. Dans tous les championnats, les clubs sont protégés pendant la Ligue des champions. Pas ici. »

7 matchs en 3 semaines

Pour Marca qui relaie la conf’, l’entraîneur du Barça ne « cherche pas d’excuses », mais allume clairement les instances : « Ceux qui prennent les décisions ne connaissent rien. » Avant de défendre ses hommes : « On n’est peut-être pas au meilleur de notre forme, mais je suis fier de mon équipe. À Dortmund, on n’a pas fait notre meilleur match. Mais on est le 18 avril, et si on nous avait dit qu’on serait en finale de la Coupe, en demi-finales de la Ligue des champions, en tête du classement… on n’y aurait pas cru. »

🚨 LE CALENDRIER JUSQU’À LA FIN DE LA SAISON ! Barça - Celta 19/04 / 16h15 Barça - Majorque 22/04 / 21h Barça - Real 26/04 / 22h Barça - Inter 30/04 / 21h Valladolid - Barça 03/05 / 21h Inter - Barça 06/05 / 21h Barça - Real 11/05 / 16h15 RCDE - Barça 14/05 Barça -… pic.twitter.com/gZVrMxSrRb — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) April 17, 2025

Un petit tacle mais une grosse fierté, et un calendrier de zinzin qui les attendent : 7 matchs en 21 jours, dont deux Clásicos (un en finale de Coupe du Roi) et deux affrontements face à l’Inter. Rien que ça. Une période intense, mais obligatoire pour écrire une page très importante dans le récit de la saison blaugrana.

Ils pourront se reposer cet été, célébrant un beau triplé. Quoique…

