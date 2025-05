Fatigué, Rodrygo demande à ne pas être convoqué avec le Brésil

Encore un qui prendra sa retraite à 30 ans.

Rodrygo Silva de Goes ne devrait pas faire partie de la première liste de Carlo Ancelotti en qualité de sélectionneur du Brésil. Comme l’annonce le média TNT Sport Brasil, l’ailier aurait en effet demandé au staff de ne pas être convoqué en vue des qualifications à la Coupe du monde 2026 face à l’Équateur et au Paraguay (5 et 10 juin), afin de se remettre d’un épuisement physique et mental.

Une fin de saison tourmentée

Pour rappel, Rodrygo, malade, n’a disputé aucune des quatre dernières rencontres du Real Madrid. Cette fatigue générale est compréhensible pour celui qui enchaîne les excellentes prestations depuis deux ans, mais qui, aujourd’hui, semble avoir besoin de beaucoup de repos. Quatrième du classement dans la zone Amérique du Sud, le Brésil doit au moins remporter l’une de ces deux rencontres afin de distancer la place de barragiste et s’ouvrir quasi définitivement les portes de la qualification.

