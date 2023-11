Farioli : « On va prendre le temps de fêter et de s'embrasser »

Il n’y a que de l’amour à Nice en ce moment.

Une nouvelle fois ce dimanche, l’OGC Nice a fait ce qu’il sait faire le mieux : s’imposer 1-0. En l’emportant sur la plus petite des marges face à Toulouse, les Aiglons sont revenus à un petit point seulement du PSG, et ont surtout pris cinq points d’avance sur le troisième (Monaco) et même provisoirement dix sur Lille, quatrième, qui jouera plus tard face à l’OL. Ce qu’a savouré volontiers en conférence de presse Francesco Farioli, l’artisan du renouveau niçois : « Cela fait plaisir d’avoir un petit matelas. Mais on ne travaille pas pour les statistiques. L’important est de parvenir à accumuler des points car les difficultés vont arriver, notamment après la trêve. On va prendre le temps de fêter et de s’embrasser, avant de nous tourner vers Nantes. »

Même privé de Todibo, Nice a encore réussi à réaliser un clean-sheet et reste largement meilleure défense de France avec seulement quatre buts encaissés en treize matchs. « C’est une question d’état d’esprit et d’organisation. La première force de la phase défensive est l’état d’esprit de chacun. On concède très peu et quand on concède, on met notre cœur pour défendre. Le reste est une question d’organisation », précise Farioli. Un seul élément négatif pour l’OGCN ce dimanche : la blessure de Sofiane Diop, sorti avant la pause. « Nous pensons que c’est assez grave au vu de la douleur qu’il avait. J’ai parlé brièvement avec le docteur, on va faire une analyse plus précise de sa blessure dans les 48 heures », a conclu l’Italien.

Nantes, Reims, Le Havre et Lens avant les fêtes de Noël : autant dire que Nice a largement de quoi commencer 2024 sur le podium.

Nice gagne au petit trot contre Toulouse