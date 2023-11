Fabio Grosso licencié dans la semaine par John Textor ?

Fabio Grosso pourrait déjà sauter.

Deux mois et demi après son arrivée, et après une nouvelle défaite face à Lille dimanche, l’entraîneur italien de l’Olympique lyonnais vient d’endosser le costume de coupable idéal, selon l’Equipe, qui révèle qu’un entretien décisif avec John Textor aura lieu dans la semaine pour fixer le sort du champion du monde 2006. Si la situation sportive n’est pas si alarmante (l’OL a cinq points de retard sur le premier non-relégable, avec un match en retard), ce sont les choix du coach qui interrogent la direction selon l’Equipe, alors que Grosso n’a toujours pas dégagé de onze type.

L’Italien paye aussi sa gestion hasardeuse d’un vestiaire qui ne le suit plus vraiment, après ses brouilles avec Rayan Cherki, Dejan Lovren, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, remplacé à la pause dimanche face à Lille. Face à la DNCG mardi, John Textor devrait donc se rendre dans la foulée à Lyon pour échanger avec son technicien, qui n’est plus sûr d’être là pour le déplacement à Lens samedi. S’il venait à partir, l’OL devrait privilégier une solution interne.

Pour information, fusible se dit « fusibile » en Italien.

