Fabio Grosso : « Les joueurs qui veulent progresser m’adorent, les autres me détestent »

Les points sur les i.

Fraîchement arrivé sur le banc d’un Olympique lyonnais en crise, Fabio Grosso a annoncé la couleur. Dans une émission diffusée sur OLTV, le successeur de Laurent Blanc a décrit son management et ce qu’il voulait mettre en place avec les Gones. Celui qui a porté les couleurs de Lyon de 2007 à 2009 met en garde ses hommes.

🚨 Ce soir Fabio Grosso est l'invité de #OLNS ! Au programme : son parcours à l'OL, ses expériences d'entraîneur, le match à Brest, sa vision pour la suite de la saison… RDV à 18:00 avec Cyrille Maitre, @jules_cros et @Reveillere_Off ! 📺📱💻 https://t.co/R6W7RSfrhw pic.twitter.com/dzjVpGpuBf — OLPLAY (@OLPLAY_Officiel) September 26, 2023

« Les joueurs qui veulent progresser m’adorent, les autres me détestent. Les choses que l’on décide de faire bien, on doit bien les faire. Après il faut choisir de les faire ou pas, a posé l’entraîneur italien. L’équipe doit devenir forte ensemble. Je ne crois pas trop à un système figé. Mon idée de jeu est d’avoir une équipe agressive qui essaye d’aller contre l’adversaire, solide défensivement et qui veut gagner. […] Mais avant tout, il faut poser les fondations. »

Et surtout, ne pas oublier de renforcer la charpente.

