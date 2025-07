Le Royal Mail rend hommage aux Anglaises avec un cachet spécial

Ils sont timbrés ces Anglais.

Les félicitations pleuvent de l’autre côté de la Manche après le sacre des Anglaises en finale de l’Euro contre les Espagnoles (1-1, 3-1 TAB). Après le roi Charles III et le Premier ministre Keir Starmer, c’est au tour du Royal Mail, principal opérateur postal au Royaume-Uni, de rendre hommage aux Lionesses à sa manière.

Une semaine spéciale

Un cachet spécial sera appliqué sur toutes les lettres britanniques de ce lundi au vendredi 31 juillet, selon les informations du Guardian. Sur la photo d’exemple, on peut lire sur la lettre « It’s home. Again », en référence au titre back-to-back des Anglaises.

Le Royal Mail a également posté sur X une photo d’un ballon emballé avec la mention « Home », en clin d’œil au sacre. Les réponses des internautes au post sont quasi unanimes : « Avec deux semaines de retard peut-être » ; « On serait chanceux de le voir livré avant la prochaine Coupe du monde » ; « On ne le reverrait jamais si on vous faisait confiance. »

La Poste ne marchera jamais seule.

La stat folle de l'Angleterre sur la phase finale de l'Euro