Euro espoirs : l’Espagne écrase l’Ukraine et rejoint l’Angleterre en finale

Espagne 5-1 Ukraine

Buts : Ruiz (17e), Sancet (24e), Blanco (54e), Oroz (68e) et S. Gomez (78e) pour l’Espagne // Bondarenko (13e) pour l’Ukraine

Tout avait pourtant bien commencé, pour l’Ukraine.

Mais finalement, l’Espagne s’est aisément imposée en demi-finales de l’Euro U21 pour rejoindre l’Angleterre dans le dernier match de la compétition. Et ce, en dépit de l’ouverture du score signée Bondarenko en contre avant même le quart d’heure de jeu. Il n’en fallait pas davantage pour que la petite Roja entre dans sa rencontre, avec une égalisation très rapide de Ruiz suivie d’une nouvelle réalisation de Sancet au bout d’une jolie action collective.

Malgré une occasion ratée de Sikan à la suite d’un bon travail du redoutable Mudryk et d’un arrêt prépondérant de Tenas devant Bondarenko, les Hispaniques ont déroulé après la pause : Blanco a vite éteint le suspense en profitant d’une passe décisive en coup du foulard de Ruiz, l’entrant Oroz a enfoncé le clou sur un centre en retrait de Barrenetxea, et S. Gomez a lui aussi marqué son but à la suite d’une nouvelle transmission du capitaine Ruiz. 5-1, donc, qui a failli se transformer en 6-1 avec un poteau touché par Barrenetxea.

Rien ne sert de courir trop tôt, il faut mettre des points.

Espagne (4-5-1) : Tenas – V. Gómez, Paredes, Pacheco, Miranda – Blanco (Bernabé, 75e), Sanchez (Barrenetxea, 59e), Baena (Veiga, 75e), Sancet (Oroz, 59e), S. Gómez (Riquelme, 80e) – Ruíz. Entraîneur : Denia.

Ukraine (4-5-1) : Trubin – Vivcharenko (Bragaru, 61e), Talovierov, Batagov, Sych – Bondarenko (Ocheretko, 76e), Brazhko, Mudryk, Sudakov, Nazarenko (Kashchuk, 46e) – Sikan. Entraîneur : Rotan.

