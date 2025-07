Laurent Bonadei : « Ce n'est pas parce qu'on a battu l'Angleterre que l'on est la meilleure équipe »

La gestion est la clé.

À la veille de la deuxième rencontre de l’équipe de France féminine lors de l’Euro 2025, le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei a confirmé ce mardi qu’une large revue d’effectif allait avoir lieu pour la confrontation face aux Pays de Galles ce mercredi : « Il y aura un turnover demain pour le match parce qu’on joue trois matchs en huit jours. Dans une compétition relevée comme ce championnat d’Europe et l’enchaînement des matchs, il faut optimiser l’aspect athlétique et prendre en considération aussi la fatigue et la récupération. »

« Ce n’est pas parce qu’on a battu l’Angleterre que l’on est la meilleure équipe »

Heureux de retrouver ses 23 joueuses à l’entraînement, Bonadei a évoqué aussi ses coups tactiques : « Oui, c’est difficile de faire des choix mais à partir du moment où je sais que les joueuses mettent un peu leur égo de côté et qu’elles sont au service du collectif, pour moi, je n’ai pas la culpabilité de mettre une joueuse sur le banc ou de la mettre titulaire. Ce n’est jamais facile de choisir, mais je le fais en toute conscience, pour le collectif. » Enfin, le sélectionneur des Bleues, conscient qu’un excès de confiance est vite arrivé, a tenu à mettre en garde ses joueuses : « Il faut jouer ce match comme si c’était l’Angleterre et comme si c’était une finale parce que tous les matchs que l’on va jouer seront des matchs difficiles. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de croire que parce qu’on a battu l’Angleterre, on est la meilleure équipe et que cette équipe de Galles qui est le 30ème au classement FIFA, est une petite équipe. »

Il est désormais l’heure de transformer l’essai.

