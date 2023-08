Espírito Santo dément être en conflit avec Karim Benzema

Comment l’Esprit Saint pourrait-il mentir ?

Depuis quelques jours, certains médias espagnols font état d’une rupture entre Nuno Espírito Santo, l’entraîneur d’Al-Ittihad, et Karim Benzema, recrue phare de l’équipe saoudienne. Ce jeudi, le club de Jeddah a remporté, sur la pelouse d’Al-Riyadh (0-4), sa troisième victoire en autant de journées, et Benzema a même ouvert son compteur dans son nouveau championnat. Après ce succès, le technicien a pu démentir les rumeurs de conflit entre les deux, alors que le profil du Ballon d’or en titre n’entrerait pas forcément dans ses plans. « Tous ceux qui me connaissent le savent, bien sûr, c’est absurde », a-t-il commenté en conférence de presse.

Il est également revenu sur la polémique du capitanat, alors qu’il avait choisi de confier le brassard au Brésilien Romarinho, ce qui semblait être en contradiction avec ce que le club avait promis au Nueve. Étrangement, c’est bien le Français qui était capitaine jeudi. L’ancien coach de Tottenham a justifié ce changement en affirmant qu’il n’y avait pas de capitaine fixe dans l’équipe, et que le tissu tournerait en fonction des performances.

Tiens, ça sent le remontage de bretelles.

