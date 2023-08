Benzema débloque son compteur, premier accroc pour Gerrard

Le Nueve est lancé.

Karim Benzema a ouvert son compteur en Saudi Pro League ce jeudi à l’occasion de la troisième journée du championnat saoudien. Impliqué dans la construction de l’action, le Ballon d’or a fini le travail dans la surface d’Al-Riyad d’une balle frappe du droit, qui a scotché le gardien (17e). Le Français a néanmoins été éclipsé par la bicyclette d’Abderrazak Hamdallah, qui s’est même offert un doublé (0-4). Al-Ittihad, champion en titre, fait la course en tête avec trois victoires en trois matchs, neuf but marqués et zéro encaissé.

Il est là : le premier but de Karim Benzema avec Al-Ittihad 😍#SaudiProLeague pic.twitter.com/PEZ0HNOPYm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 24, 2023

Al-Ahli suit le rythme, mais le dauphin a galéré à faire sauter le verrou Al-Akhdoud, malgré son trio de feu Riyad Mahrez – Roberto Firmino – Allan Saint-Maximin. Il a fallu attendre la 90e+6 pour que Franck Kessié délivre les siens (1-0). Al-Hilal occupe la troisième place après son succès sur la pelouse d’Al-Raed (0-4). Une tête d’Aleksandar Mitrović – auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs – et un doublé de Salem Al-Dawsari ont mis la bande de Yassine Bounou sur la bonne voie ce jeudi. Cela n’a toutefois pas empêché Sergej Milinković-Savić de dérailler et de recevoir un carton rouge (76e). Enfin, largement dominateur, Al-Ettifaq a vécu une soirée frustrante contre Al-Khaleej (1-1). Marcel Tisserand, Jordan Henderson ou Moussa Dembélé étaient titulaires dans l’équipe de Steven Gerrard, qui n’a pu prendre qu’un point, malgré le but de Vitinho.

Il ne suffit pas d’aligner les billets pour gagner, eh oui.

