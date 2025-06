Espagne-France : une première depuis 1969 pour les Bleus

On vous parle d’un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître.

La demi-finale très prolifique perdue par l’équipe de France contre l’Espagne (5-4), ce jeudi soir en Ligue des nations, a réveillé quelques très vieux souvenirs des historiens des Bleus. Et pas que des bons.

Selon Opta, en surchauffe, la France a encaissé cinq buts pour la première fois depuis le 12 mars 1969 (en seulement 67 minutes, qui plus est), une date à laquelle les Anglais avaient dévoré le voisin hexagonal (5-0).

5 - La France a encaissé 5 buts ou plus pour la première fois depuis le 12 mars 1969 contre l'Angleterre (0-5). Désastre. pic.twitter.com/6BL2wScwBP — OptaJean (@OptaJean) June 5, 2025

C’était aussi un soir pour se souvenir que l’Espagne ne réussissait pas aux Bleus de Didier Deschamps, son EDF ayant encaissé deux buts dans la première demi-heure à seulement deux reprises depuis le début de son mandat. À chaque fois, c’était contre la Roja.

Perdre en marquant 4 buts, une première depuis 1960

Moins historique : c’est la 122e de fois de son histoire que la France réussit à planter plus de trois buts dans un match. Plus historique : c’est seulement la quatrième fois qu’elle ne gagne pas une rencontre dans ce cas-là, après de très anciens revers contre la Yougoslavie en 1960 (4-5), l’Italie en 1920 (4-9) et le Luxembourg en 1914 (4-5).

4 - C'est la 122e fois de son histoire que l'équipe de France marque plus de 3 buts dans un match, seulement la 4e fois qu'elle ne gagne pas, après des défaites contre la Yougoslavie en 1960 (4-5), l'Italie en 1920 (4-9) et le Luxembourg en 1914 (4-5). Folie. pic.twitter.com/owK1PKmh4S — OptaJean (@OptaJean) June 5, 2025

Le foot en folie.

Rayan Cherki est le digne successeur de Marvin Martin et Louis Saha chez les Bleus