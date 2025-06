Mbappé : « On a les boules »

Ohé ohé capitaine abandonné.

Peu en vue face à l’Espagne, Kylian Mbappé a tout de même trouvé le chemin des filets sur penalty. Le début d’une révolte qui a vu les Bleus revenir à un petit but de l’Espagne, sans pour autant pouvoir éviter la défaite. « À chaud, je dirais qu’on a bien joué, on a eu des séquences de jeu qu’on n’a pas eues depuis un moment, analysait l’attaquant du Real Madrid sur TF1 au coup de sifflet final. On a eu dix minutes de trou en première mi-temps et on prend deux buts, pareil en deuxième mi-temps. On n’est pas constants sur 90 minutes, mais il y a eu du mieux. »

📻"On a les b*****" Kylian Mbappé, frustré au micro de Saber Desfarges, après la défaite des Bleus face à l'Espagne Suivez le Mag pour toutes les réactions de cette demi-finale ! Espagne - France, c'est en direct sur @TF1 et sur @tf1plus : https://t.co/I0Fma3zlGX pic.twitter.com/gWEWfOUCM9 — TF1 (@TF1) June 5, 2025

Si cette équipe de France s’est en effet montrée dangereuse à de nombreuses reprises et a proposé quelques actions très intéressantes, elle a en revanche affiché un visage très inquiétant derrière. La faute notamment aux nombreuses absences, qui ont obligé Didier Deschamps à aligner une ligne défensive de fortune. « Ce n’est pas une excuse, on est des joueurs de haut niveau, tranchait pourtant Mbappé. Ils ont fait ce qu’ils ont pu. Mais il n’y a pas que du négatif. On a les boules, c’est sûr. […] On a un long chemin jusqu’à la Coupe du monde, il faut tirer des leçons de chaque match qu’on joue. »

Attention à ce que le rêve américain ne se transforme pas en cauchemar.

Les notes des Bleus contre l’Espagne