Eden Hazard boucle une course cycliste de 225 bornes à Majorque

Deux ans après la fin de sa carrière, Eden Hazard possède une meilleure condition physique que lors de son passage au Real.

Ce samedi, l’ancien attaquant belge a été aperçu sur une course cycliste amateure sur l’île de Majorque, la « Mallorca 312 ». Le Diable rouge a avalé les 225 bornes, maillot de l’équipe Wanty-Intermarché (frappé d’un beau logo Quick) sur le dos, avec un peu de souffrance au finish. « Les premiers kilomètres, ça allait très bien. Mais les 25 derniers… c’était impossible pour moi de faire plus », a-t-il raconté. Une bonne raison de s’envoyer une canette de Carlsberg sur la ligne d’arrivée.

Eden Hazard completed the 225 kilometers of Grand Fondo Mallorca on his CUBE bike 👏 pic.twitter.com/2Wj3TSE9za

— Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) April 26, 2025