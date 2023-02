Erik Ten Hag raconte les coulisses de son dîner avec Sir Alex Ferguson

Le maître et l’élève.

À l’approche du match retour des barrages de la Ligue Europa entre Manchester United et le FC Barcelone, l’entraîneur des Red Devils Erik ten Hag a eu l’occasion de dîner avec l’un de ses illustres prédécesseurs et légende du club, Sir Alex Ferguson. Après qu’une photo de leur repas ensemble a fait le tour des réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des fans, le Néerlandais est revenu dessus en conférence de presse. « J’aime toujours parler avec des gens qui ont beaucoup de connaissances, qui ont beaucoup d’expérience, explique le technicien de 53 ans. Il [Ferguson] veut la partager, donc il veut aider et il veut soutenir. Vous sentez que Manchester United est son club et il est engagé. »

Erik was asked about *that* picture with Sir Alex during today's press conference 👀📸#MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) February 22, 2023

L’entraîneur du troisième de Premier League espère qu’il y en aura d’autres : « C’était une super soirée, et j’attends avec impatience la prochaine avec lui. »

Espérons pour lui qu’elle soit aussi bonne que jeudi soir à Old Trafford.