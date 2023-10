Erik ten Hag : « Gagner et rendre hommage à Sir Bobby Charlton »

Le fameux supplément d’âme.

À quelques heures de la rencontre entre Manchester United et Copenhague, pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions, Erik ten Hag, l’entraîneur des Red Devils, a tenu à rendre hommage à la légende Bobby Charlton, qui a porté le maillot mancunien à 584 reprises et a glané avec celui-ci la Coupe d’Europe des clubs champions en 1968, trois titres de champion d’Angleterre et une FA Cup : « Bobby était une légende, un géant non seulement pour Manchester United, mais aussi pour le football. Son héritage, ce qu’il a laissé, ce sont des normes, des normes élevées. Nous devons nous en inspirer tous les jours, a-t-il déclaré ce lundi. La statue du joueur se trouve devant Old Trafford, aux côtés de Denis Law et de George Best. Il est toujours avec nous, et ils sont toujours une grande source d’inspiration pour nous, chaque jour et à chaque match. »

Dos au mur, Man. United joue gros face au club danois ce mardi puisqu’il ne compte aucun point après deux journées dans le groupe A. L’entraîneur néerlandais espère que la disparition de cette légende du football va unir son équipe : « On ne peut pas empêcher les émotions, mais on peut les utiliser à bon escient. Tout d’abord, nous voulons gagner et rendre hommage à Sir Bobby Charlton. Dans ce genre de situation, vous voulez toujours faire les choses de la plus belle des manières et c’est ce que nous visons. »

À vous de jouer, messieurs.

