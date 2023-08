Éric Roy : « C’est beaucoup d’émotions »

Renversant.

Dans la foulée de la victoire arrachée en toute fin de match par le Stade Brestois face à Lens (3-2), Éric Roy n’a pas caché sa joie en conférence de presse. « C’est un match difficile à analyser. On a d’abord été dominé, tactiquement et physiquement. À 2-0, c’était difficile de nous voir revenir, mais après quand tu mets plus de rythme, d’engagement et que tu as moins peur, tu rééquilibres le rapport de force, a pointé l’entraîneur brestois. Le fait de marquer avant la mi-temps, ça nous a mis dans un élan. Puis on a fait une très bonne seconde période, et un but, ça va vite dans le foot. On termine avec trois fois plus d’xG que Lens, donc quelque part, la satisfaction c’est d’avoir su se relever et être passé devant à la fin. C’est beaucoup d’émotions. On repart sur les mêmes bases que la saison dernière et c’est tant mieux. »

Après avoir évacué quelques questions autour du mercato et de l’avenir de Romain Del Castillo, auteur d’un doublé sur penalty, l’ancien entraîneur de Nice a tenu à saluer la performance de Jérémy Le Douaron : « Il aurait mérité de marquer mais il est tombé contre un très bon gardien, qui a réalisé des parades décisives. Je suis forcément très content de sa prestation, surtout qu’il s’est frotté à des rocs en défense (Medina, Danso, Gradit). »

Difficile de rêver un meilleur départ pour les Pirates.