Éric Bailly sur sa longue suspension : « J'ai trouvé ça sévère »

Coupable d’une grossière faute le 7 janvier dernier en Coupe de France face à Hyères, Éric Bailly avait écopé d’une longue suspension de sept matchs. Le défenseur ivoirien, revenu à la compétition le week-end dernier face à Clermont, s’est exprimé ce samedi face à la presse sur cet épisode : « J’ai trouvé ça sévère, mais je ne pouvais rien faire. C’était la décision de la fédération. Parfois, les gens se trompent. Pour moi, sept matchs, c’était une sanction très difficile. »

« Ma préoccupation, c’était d’abord la santé du joueur blessé. Il était très important pour moi de prendre l’information. La suspension, je ne pouvais pas dire grand-chose dessus. Je me suis mis en contact avec lui, je l’ai vu. Grâce à Dieu, il est en bonne santé. Mais ça a été long pour moi. Sept matchs, ce n’est pas facile. Pendant ce temps, je devais accepter, travailler et passer à autre chose », a poursuivi Bailly. Moussa N’Diaye, le joueur en question, avait donné de ses nouvelles fin janvier, et expliqué qu’il devait observer 30 jours d’ITT à cause de blessures au foie, au rein et aux côtes.

Et son retour à la compétition n’est pas pour tout de suite.