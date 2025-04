L’Ajax devra patienter avant de fêter le titre

L’éloge de la patience.

Promis au titre du côté des Pays-Bas, l’Ajax devra patienter au moins une semaine de plus avant de valider son sacre. La faute à un lourd revers concédé ce dimanche sur la pelouse d’Utrecht (4-0). Si Brian Brobbey a trouvé la barre dans les premières minutes, la bande de Francesco Farioli a ensuite pris l’eau, coulée par un ancien de la maison : Sébastien Haller, auteur de l’ouverture du score pour l’actuel quatrième d’Eredivisie.

Attention à ne pas tout perdre pour l’Ajax

Miguel Rodríguez y est allé ensuite de son doublé au retour des vestiaires, avant que Paxten Aaronson ne vienne parachever la promenade d’Utrecht. Avec ce (lourd) revers, l’Ajax possède neuf points d’avance sur le PSV, qui n’affrontera Twente que jeudi prochain et compte donc un match en moins. Resteront ensuite quatre journées à Davy Klaassen et compagnie pour ne pas tout perdre et récupérer leur couronne nationale, un an après une saison très compliquée.

Et s’ils perdaient tout ? Non, on plaisante. Mais imaginez quand même.

Un nouveau match de l’Ajax annulé pour une grève de la police