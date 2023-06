Ferland Mendy forfait, Jordan Veretout appelé

Veretout ou rien.

Convoqué par Didier Deschamps pour la première fois depuis septembre dernier, Ferland Mendy n’aura finalement pas l’occasion d’enfiler le maillot des Bleus ce mois-ci. Le latéral du Real Madrid est « actuellement en soins au Qatar en raison de douleurs à un tibia », et donc indisponible pour affronter Gibraltar (vendredi 16 juin) et la Grèce (lundi 19 juin). La fédération a ainsi annoncé l’arrivée de Jordan Veretout pour pallier ce forfait. Un cinquième joueur de Ligue 1 parmi les 23, le milieu de l’OM rejoignant Brice Samba, Axel Disasi, Youssouf Fofana et Kylian Mbappé. Veretout a disputé 48 matchs cette saison. Sa dernière sélection remonte à novembre 2022. En revanche, il avait déjà été convoqué lors du rassemblement de mars.

Jordan Veretout remplace Ferland Mendy (tibia) dans le groupe des 2️⃣3️⃣ Bleus convoqués par Didier Deschamps pic.twitter.com/y55fT70SN3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2023

Il va falloir décaler le départ en vacances…

