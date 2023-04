Enquête ouverte après le lynchage d’un supporter au Groupama Stadium

Quelques matchs de huis clos ne changeraient pas grand-chose, vu l’affluence à Lyon ces dernières semaines.

Ce dimanche soir, après la victoire de l’OM au Groupama Stadium (1-2), des heurts entre supporters ont éclaté devant le virage Nord du stade. Une vidéo, postée sur les réseaux sociaux, montre un homme habillé en blanc se faire lyncher par ce qui semble être des ultras de l’Olympique lyonnais. Cette dernière a poussé le parquet de Lyon à ouvrir une enquête ce lundi, pour agression à caractère raciste. 20 Minutes ajoute que le club lyonnais serait en train d’identifier les personnes impliquées via ses caméras de vidéosurveillance, et transmettra ses images au procureur de la République.

Un témoin de la scène a livré son témoignage à BFM Lyon ce lundi. « En rejoignant le parking P3, je vois un attroupement. J’entends qu’il y a une bagarre avec des Marseillais. Je continue d’avancer et je vois sur ma droite un homme au sol, relate-t-il. Il est de couleur noire et porte un T-shirt blanc. Rien ne permet d’affirmer qu’il est un supporter de l’OM. Je vois deux stadiers se précipiter vers lui pour lui venir en aide. Au même moment, les CRS chargent afin de créer un périmètre de sécurité autour de l’homme qui est toujours au sol et ne bouge plus. Je me retrouve donc au milieu de supporters vêtus de noir, encagoulés et j’entends des « Marseille on t’enc… » et des « on va l’achever ce négro », ainsi que des « rentre chez toi ». J’aperçois au même moment deux autres stadiers transportant une barrière en fer, se dirigeant vers la personne au sol. J’imagine qu’ils allaient l’utiliser comme brancard afin de le mettre à l’abri. Je ne reste pas plus longtemps sur la scène, la tension était très forte. »

Karl Toko Ekambi aura peut-être moins de mal à employer le mot racisme au moment d’évoquer les supporters lyonnais dans sa prochaine interview.

