United prêt à jouer en Asie en mai pour remplir les caisses

Le liquide ne coule pas tout seul.

La crise va bien au-delà du terrain à Manchester United, puisque le club vient d’annoncer une vague massive de licenciements. Pour équilibrer les comptes, les joueurs devront eux aussi donner de leur personne – et si possible une meilleure image que celle laissée par leur piteuse quinzième place en championnat. Selon la BBC, il est « pratiquement certain » que le club se rendra en Asie pour disputer deux matchs amicaux dès la fin du mois de mai. Manchester United aura une petite fenêtre entre la dernière journée de Premier League, le 25 mai, et le début de la trêve internationale le 2 juin.

Le club devrait donc embarquer toutes ses stars pour une opération promotion lucrative de quelques jours, vraisemblablement en Malaisie et à Hong Kong, afin d’encaisser un joli chèque. L’initiative n’est pas nouvelle puisque l’an passé, Newcastle s’était envolé sitôt la Premier League terminée pour l’Australie afin d’y affronter Tottenham et une équipe All Star du championnat local. Tout ça pour enchaîner, dès le mois de juillet, avec les traditionnelles tournées nord-américaines.

Prochaine étape : déposer les bijoux en or chez Cash Express.

Salariés licenciés ou sucrés de cantine : Manchester United poursuit ses coupes budgétaires