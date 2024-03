En Israël, une vieille dame échappe au Hamas en invoquant Lionel Messi

Personne ne rivalise avec La Pulga.

L’octuple Ballon d’or a peut-être sauvé Ester Cuño (90 ans) du pire au moment de l’attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. Dans le cadre de cette offensive, où de nombreuses personnes vivant en Israël ont été enlevées, des membres du groupe ont débarqué chez la vieille dame, qui réside depuis une quarantaine d’années à Nir Oz, un kibboutz proche de Gaza. Deux hommes sont entrés chez la nonagénaire, de nationalité argentine. Elle a témoigné dans le cadre d’un documentaire intitulé « Voix du 7 octobre ».

Una mujer de 90 años evitó ser secuestrada por miembros de Hamás en Israel gracias a mencionar a Messi. "Yo soy de donde es Messi", impresionante. pic.twitter.com/qFjzpgs440 — Messismo (@Messismo10) March 7, 2024

« Ne me parlez pas en arabe, je ne le comprends pas, a-t-elle dit aux intrus. Je parle espagnol, je suis Argentine. Je viens d’où vient Messi. Et il a répondu : « Ah oui, Messi, je l’aime bien ! » Il m’a attrapé par le bras, m’a tendu le pistolet, a levé les mains et ils ont pris une photo. Puis ils sont partis. » Si elle a réussi à s’en sortir, huit membres de sa famille, dont quatre petits-enfants, ont en revanche été kidnappés.

