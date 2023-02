En conflit avec ses sélections, le président de la fédération canadienne démissionne

Comme quoi, c’est pas si compliqué de lâcher prise.

En froid avec les sélections masculines et féminines du pays, le président de la fédération canadienne de football Nick Bontis a tiré les conséquences de cet état de fait dans un communiqué publié ce lundi : « Bien que j’aie été un de plus grands défenseurs de l’égalisation de l’environnement de performance compétitif pour notre équipe nationale féminine, je ne dirigerai malheureusement plus cette organisation quand cela se produira. Je reconnais que le contexte actuel exige un changement. » La sélection féminine canadienne dénonce les inégalités dont elle est victime, ainsi que des problèmes de financement. Elle avait annoncé entrer en grève le 10 février dernier, ce qui avait valu le soutien de ses homologues masculins, qui en avaient aussi fait une en juin dernier.

Selon le média canadien TSN, sa démission viendrait peu après qu’il ait reçu une lettre, signée par les présidents des treize fédérations provinciales canadiennes, demandant son départ. Élu en novembre 2020, l’homme de 53 ans avait succédé à Steve Reed.

Il pourrait bientôt être imité par son homologue français.