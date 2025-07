En avance sur tout le monde, les Belges ont déjà repris le football

Ils commencent la saison aussi tôt qu’ils soupent.

L’Euro féminin n’était même pas fini que les Belges avaient déjà commencé à remplir les stades, frites et bières à la main. Le championnat belge a bel et bien repris ce week-end, avec du Anderlecht, du Antwerp et du Genk prêts à nous faire vibrer pendant la saison 2025-2026. Au total, huit rencontres ont égayé les habitants du plat pays pendant que Wout van Aert s’en allait chercher son succès à Montmartre.

📊 | Que penses-tu du classement après la première journée ? 👀 pic.twitter.com/fdcEFHk6jg — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) July 28, 2025

La surprise Saint-Trond, les bons débuts d’Anderlecht

Une seule surprise pour cette première journée de Pro League, avec le succès de Saint-Trond contre La Gantoise 3-1. La logique a été respectée dans les autres rencontres. Comme lors du succès d’Anderlecht contre Westerlo 5-2, durant lequel Nathan Saliba (aucun rapport avec William) a ouvert le score pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. À noter également la grosse performance du très prometteur Nathan (décidément) De Cat que l’on devrait rapidement recroiser dans le futur. À noter également le match nul de l’Union saint-gilloise contre Antwerp, 1-1.

Tandis que nous, on attend notre Ligue 1.

PSG : dernier rempart, première entrave