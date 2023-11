Emiliano Martinez assure être un grand fan de Kylian Mbappé

L’intéressé appréciera.

Près d’un an après la finale de la Coupe du monde et les moqueries qui s’en étaient suivies pendant les célébrations du titre en Argentine, Emiliano Martinez n’a pas tari d’éloges sur Kylian Mbappé. Désigné vainqueur du trophée Yachine en début de semaine, le dernier rempart de l’Albiceleste s’est confié dans une longue interview à L’Equipe. « Ce n’est pas pour rien qu’il est considéré comme l’un des meilleurs du monde. J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur et en tant qu’homme, a-t-il assuré à propos de celui qui est depuis devenu capitaine des Bleus. Kylian est un exemple à suivre. Il est phénoménal. Gagner une Coupe du monde, jouer la finale suivante et marquer un triplé… Tous les Français devraientêtre fiers d’avoir un joueur comme lui. Quand Leo (Messi) et (Cristiano) Ronaldo seront en retraite, Kylian suivra le même chemin qu’eux. Il va gagner beaucoup de Ballons d’or. »

Un titre de meilleur gardien de la planète qui ne « va pas changer ma manière d’être en tant que joueur, affirme Dibu. C’est juste une reconnaissance de mon travail. Ce n’est pas une revanche, c’est une fierté. Finalement, c’est plus une joie pour ma famille que pour moi car ils savent combien j’ai souffert et comment je me suis battu pour arriver là où je suis aujourd’hui. »

Même pas un mot pour Randal Kolo Muani.

