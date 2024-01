Élysée Logbo agressé au cutter

Enquête ouverte, au Havre.

Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2024, Élysée Logbo aurait été agressé au retour d’une soirée, alors qu’il rentrait chez lui. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant du HAC aurait carrément reçu un coup de cutter derrière la cuisse gauche (ce qui aurait occasionné une entaille).

C’est sans doute pour cette raison que le joueur n’a pas repris l’entraînement avec son club et n’était pas non plus de la victoire de son équipe contre Caen dans un match comptant pour les 32es de finale de Coupe de France ce dimanche. Pour rappel, le gaucher n’a que 19 ans.

C’est arrivé près de chez lui, presque sous son nez.

<iframe loading="lazy" title="Suprême NTM - C'est arrivé près d'chez toi (Audio)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/R_swMQ-Kviw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Le Havre mate Caen