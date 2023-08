Elye Wahi jouera la Ligue des champions

Franck Haise tient son avant-centre pour la Ligue des champions.

Fabrizio Romano indique qu’Elye Wahi, 20 ans, s’est mis d’accord avec le Racing Club de Lens. Le transfert de l’international espoirs avoisinerait les 35 millions d’euros, alors qu’un contrat de cinq ans va être paraphé dans les prochaines heures. Wahi est attendu ce samedi dans le Pas-de-Calais pour satisfaire à la visite médicale. Sur les tablettes de Chelsea notamment, qui se serait bien vu le prêter dans la foulée à Strasbourg, la désormais ex-gâchette de Montpellier remplace ainsi numériquement Loïs Openda.

Elye Wahi to RC Lens, here we go! Deal in place for €35m package as reported by French sources — it’s done between clubs 🟡🔴🇫🇷 #RCLens

Personal terms agreed on five year deal with medical tests booked later today.

Several clubs wanted Wahi but he’ll play UCL football at Lens. pic.twitter.com/7Fx2r9HWQy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023