Elye Wahi à l’OM, c’est bouclé

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert d’Elye Wahi (ou le retour) dans le sud de la France se précise : l’ancienne gâchette de Montpellier va rejoindre l’Olympique de Marseille, en provenance du Racing Club de Lens, contre un chèque de 25 millions d’euros (plus 5 millions de bonus), soit le montant approximatif de son transfert dans le nord il y a un an.

🚨🔵⚪️ Eyle Wahi to Olympique Marseille, here we go! Deal in place for €25m fixed fee plus €5m add-ons.

RC Lens will also have 15% sell-on clause.

Five year deal agreed, Wahi made efforts to accept OM project presented by Longoria, Benatia, de Zerbi.

⛔️ Nketiah deal, OFF. pic.twitter.com/GkwxGpP1I6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024