Eduardo Camavinga a parlé de son positionnement en sélection avec Didier Deschamps

Replacer les choses.

Appelé parmi les défenseurs à l’occasion du premier rassemblement de l’équipe de France en 2023, c’est finalement en tant que milieu de terrain qu’Eduardo Camavinga a participé aux deux victoires françaises face aux Pays-Bas (4-0) et en Irlande (0-1). Il raconte d’ailleurs, dans un entretien à RMC Sport, avoir eu un échange avec son sélectionneur Didier Deschamps au sujet de son positionnement sur le terrain avant ces deux rencontres : « J’ai eu une discussion avec lui. Je lui avais dit que je méritais d’avoir une petite place en milieu de terrain, et ça, il l’a bien compris. J’étais très content qu’il me fasse entrer contre les Pays-Bas au milieu de terrain (à la place d’Aurélien Tchouaméni à la 76e minute, NDLR). Après, je ne vais pas dire que j’étais surpris parce que ça reste mon poste, mais le fait de commencer à jouer face à l’Irlande (en 6, NDLR), là ça m’a surpris. Il faut se tenir prêt à n’importe quel moment, et c’est ce que j’ai fait et j’ai fait mon match. »

Parmi les meilleurs joueurs français sur le terrain en Irlande, il est aussi revenu sur l’importance de cette bonne performance pour la suite : « C’était important que le match soit performant. Avec ce contexte (le fait d’alterner entre les postes d’arrière gauche et de milieu), j’avais à cœur de faire un bon match pour lui montrer aussi que je méritais d’avoir une place en milieu de terrain. Voilà je l’ai fait et je suis très content. »

Ce qui pose une question : est-ce que Pavard et Koundé ont pensé à discuter avec Deschamps de leur poste de latéral ?

Camavinga latéral : le spectacle et l'impro