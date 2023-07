Dušan Tadić rebondit à Fenerbahçe

Tadić, turkić.

Quelques heures après avoir annoncé son départ de l’Ajax, Dušan Tadić a signé, libre, en faveur de Fenerbahçe. Un transfert longtemps annoncé et donc officialisé ce dimanche pour le meneur de jeu de 34 ans, débarquant à Istanbul pour deux ans. Sa sixième expérience après Voïvodine, Groningue, Twente, Southampton et donc Amsterdam. Le Serbe s’ajoute d’ailleurs à un effectif déjà renforcé par les arrivées d’Edin Džeko, Alexander Djiku, Ryan Kent, Umut Nayir et Sebastian Szymański.

Deuxième de la dernière Süper Lig, Fenerbahçe devra passer par le deuxième tour de qualification en Ligue Europa Conférence.

Džeko n’aura pas besoin de bouger, les ballons arriveront tous seuls.

Alexander Djiku ghoste Nottingham pour la Turquie