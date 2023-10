Du nouveau dans la liste de la sélection belge

La génération platine prend forme.

« Un changement par rapport à la trêve précédente. Tout d’abord, il faut toujours voir qui seront les prochains adversaires. Ces derniers seront forts physiquement, c’est pourquoi nous avons besoin de force et avons choisi Mandela Keita ». Domenico Tedesco n’en finit plus d’ajouter de nouveaux visages à la sélection belge, déjà différente de celle de décembre dernier quand les Diables Rouges étaient encore dirigés par Roberto Martinez. Cette fois-ci, le sélectionneur allemand a annoncé en conférence de presse qu’il a décidé de faire appel au milieu de terrain Mandela Keita, jeune joueur de l’Antwerp. La Belgique disputera deux nouveaux matchs qualificatifs pour l’Euro 2024 : face à l’Autriche vendredi prochain, et contre la Suède le lundi 16 octobre.

Voici le reste du groupe :

The selection to guide us through our next two qualifiers. 🇧🇪 #WirSchaffenDas pic.twitter.com/SS4GmKmqKT

