Dortmund accroché, l’Union Berlin déroule, Hoffenheim renversant

La 2e journée de Bundesliga s’est poursuivie ce samedi, avec des favoris rassurants.

L’Union Berlin a ainsi disposé de Darmstadt, pourtant à domicile (1-4). Robin Gosens s’est illustré le premier face au promu, en ouvrant son compteur but sur un joli enchaînement crochet-frappe placée du gauche à l’entrée de la surface (0-1, 4e). Les Berlinois ont cependant perdu pied en cinq minutes avec l’expulsion de Brendan Aaronson pour un deuxième carton jaune (21e), puis l’égalisation de Marvin Mehlem venu remporter son face-à-face après une magnifique talonnade de Luca Pfeiffer (1-1, 24e). Il a alors fallu compter sur le même Gosens pour voir les visiteurs reprendre l’avantage d’une lourde tête au point de penalty (1-2, 34e), suivi d’un Kevin Behrens opportuniste de la même manière (1-3, 39e). Le festival s’est conclu par le capitaine Danilho Doekhi, lui aussi de la caboche (1-4, 65e). Attendu à Bochum, le Borussia Dortmund n’a de son côté pu ramener qu’un point (1-1). Le BvB s’est fait surprendre au quart d’heure de jeu par Kevin Stöger, auteur d’un tir croisé trop puissant pour Gregor Kobel (1-0, 13e). Finalement, la réaction est arrivée de Donyell Malen de loin (1-1, 56e).

Le match fou de l’après-midi s’est déroulé à Heidenheim, battu dans les ultimes instants par Hoffenheim (2-3). Et la première réalisation de l’histoire du FCH dans l’élite a été l’œuvre de Jan-Niklas Beste, parvenu à tromper Oliver Baumann d’un coup franc enroulé (1-0, 26e). Loin d’en avoir fini, Heidenheim a pensé creuser l’écart au retour des vestiaires avec Marvin Pieringer s’élevant plus haut que tout le monde sur corner (2-0, 58e). Mais la reprise de volée de Maximilian Beier a permis au TSG de sauver l’honneur (2-1, 77e) avant que Pavel Kadeřábek, chanceux sur un ballon repoussé par le poteau et le dos de Kevin Müller, ne remette tout le monde à égalité (2-2, 80e). Sonnés, les hôtes ont définitivement craqué en fin de partie sur un penalty d’Andrej Kramarić (2-3, 90e).

Scénario également renversant pour Wolfsburg, vainqueur de Cologne (1-2). L’ouverture du score signée Luca Waldschmidt d’une frappe rasante (1-0, 55e) a permis de lancer les hostilités confirmées par Jonas Wind, à l’égalisation au terme d’un sympathique raid solitaire (1-1, 62e). Le Danois a ensuite fait passer les siens devant, en poussant le ballon au fond dans une forêt de jambes (1-2, 72e). Enfin, Fribourg a attendu le temps additionnel pour battre le Werder (1-0) grâce à une volée imparable de Maximilian Philipp, complètement oublié dans l’axe (1-0, 90e+6).

Les résultats :

Heidenheim 2-3 Hoffenheim

Buts : Beste (26e) et Pieringer (58e) pour le FCH // Beier (77e), Kadeřábek (80e) et Kramarić (90e, SP) pour le TSG

Cologne 1-2 Wolfsburg

Buts : Waldschmidt (55e) pour Köln // Wind (62e et 72e) pour les Loups

Darmstadt 1-4 Union Berlin

Buts : Mehlem (24e) pour les Lilien // Gosens (4e et 34e), Behrens (39e) et Doekhi (65e) pour l’Union

Expulsion : Aaronson (21e) pour l’Union

Bochum 1-1 Borussia Dortmund

Buts : Stöger (13e) pour le VfL // Malen (56e) pour le BVB

Fribourg 1-0 Werder

But : Philipp (90e+6) pour Breisgau

