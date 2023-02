Domenico Tedesco : « La génération dorée n’est pas finie »

Ambitieux ou dans le déni ?

Ça n’aura échappé à personne. À Doha en décembre 2022, lors de la dernière édition de la Coupe du monde, la célèbre génération dorée des Diables rouges a complètement sombré. Pétrifiée par l’enjeu et fragilisée en interne, la Belgique a dû quitter le Qatar dès la phase de poules. Depuis, Roberto Martinez a laissé sa place à Domenico Tedesco, et de nombreux cadres de cette génération, troisième lors du Mondial 2018, comme Eden Hazard ou Thierry Henry ont quitté le navire. Face à la presse pour la deuxième fois depuis son intronisation, l’ex-coach de Schalke et de Leipzig ne veut rien entendre, « cette génération n’est pas finie ! »

« Cette génération n’est pas finie. Je ne pense pas que les joueurs vous diront le contraire. Lionel Messi a gagné la Coupe du monde à 35 ans. Giorgio Chiellini a remporté l’Euro avec l’Italie à 36 ans. Ce n’est pas une question d’âge. C’est une question de mentalité et d’envie. C’est cela dont je vais parler avec les joueurs », a-t-il lancé dans des propos rapportés par la RTBF. Face aux questions des journalistes axées sur les éventuelles nouvelles sélections de Toby Alderweireld, 33 ans, et Jan Vertonghen, 35 ans, Tedesco, qui avait déjà assuré qu’« il n’y a pas de jeunes ou de vieux Diables, les meilleurs joueront », a expliqué ce week-end que son boulot était de « pousser les joueurs à aller au-delà de leurs limites. »

Le premier match du nouveau coach des Diables aura lieu le vendredi 24 mars en Suède, dans le cadre de la première journée des éliminatoires pour l’Euro 2024.