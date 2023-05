Domenico Criscito sauveur du Genoa pour le dernier match de sa carrière

C’est donc ça, la meilleure manière de prendre sa retraite ?

C’est officiel depuis quelques jours maintenant : le Genoa retrouvera bien la Serie A la saison prochaine. Et l’exercice 2022-2023 du club s’est terminée en apothéose ce vendredi soir puisque les hommes d’Alberto Gilardino ont remporté leur 38e match de championnat au terme d’un scénario fou face à Bari. Devant au score à trois reprises, ils se sont fait rejoindre autant de fois, et le tout s’est joué dans les ultimes instants. 3-3 dans le temps additionnel, Domenico Criscito (36 ans) est entré sur une pelouse pour la dernière fois de sa carrière. Le Genoa a obtenu un penalty inespéré au bout du chrono… et c’est le vétéran italien qui s’est chargé de transformer la sentence pour offrir le succès aux siens. Ses coéquipiers lui ont évidemment sauté dans les bras et le stade Luigi-Ferraris n’a pas manqué de lui clamer une dernière fois son amour.

El último balón de la carrera de Criscito, con 36 años. Ha entrado al final del partido de su Genoa marcando el penalti del 4-3 definitivo en el último partido. pic.twitter.com/LvvdIrnc0m — Toni Padilla (@Toni_Padilla) May 19, 2023

Avec Kevin Strootman en premier supporter.

Un an après, le Genoa retrouve la Serie A !