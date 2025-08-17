Décès de Richard Tylinski, ancien Vert

Vert, mais aussi Bleu.

Âgé de 87 ans, Richard Tylinski est décédé ce samedi 16 août 2025. L’ancien défenseur était connu pour son passage à Saint-Étienne, où il a évolué pendant douze ans de 1954 à 1966 et avec qui il a remporté le championnat de France à deux reprises ainsi que la Coupe de France.

L’ex-arrière central avait également défendu les couleurs de l’équipe de France trois fois, sa toute première sélection datant du à l’occasion d’une défaite en Angleterre, et a terminé sa carrière à l’Olympique avignonnais en 1969.

Un homme mémorable.

