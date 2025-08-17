- France
- Saint-Étienne
Décès de Richard Tylinski, ancien Vert
Vert, mais aussi Bleu.
Âgé de 87 ans, Richard Tylinski est décédé ce samedi 16 août 2025. L’ancien défenseur était connu pour son passage à Saint-Étienne, où il a évolué pendant douze ans de 1954 à 1966 et avec qui il a remporté le championnat de France à deux reprises ainsi que la Coupe de France.
L’ex-arrière central avait également défendu les couleurs de l’équipe de France trois fois, sa toute première sélection datant du à l’occasion d’une défaite en Angleterre, et a terminé sa carrière à l’Olympique avignonnais en 1969.
Un homme mémorable.
