Diego Simeone bat le record de Luis Aragones sur le banc de l’Atlético

Le Cholismo n’est pas mort.

Diego Simeone a vécu un match historique face au Séville FC ce samedi. L’Argentin, en poste depuis le 23 décembre 2011, est devenu l’entraîneur à avoir vécu le plus de matchs sur le banc des Colchoneros, cumulant au total 613 rencontres à la tête de l’Atlético de Madrid. Il dépasse ainsi le record jusqu’ici détenu par Luis Aragones, qui avait entraîné l’Atléti entre 1974 et 1980, puis 1982-1987, 1991-1993 et 2002-2003. Avant la rencontre, lui, ses filles, son fils et le fils de l’ex-entraîneur décédé en 2014 étaient invités à fêter ça sur la pelouse, avec un traditionnel maillot floqué du nombre de rencontres entraînées.

❤️🤍 Historia rojiblanca = 'Cholo' Simeone. El argentino se ha convertido en el técnico con más partidos con el Atleti. 📌 Fue homenajeado antes del encuentro contra el Sevilla. pic.twitter.com/4i1xeMb8CV — Relevo (@relevo) March 4, 2023

Avant la rencontre, Diego Simeone avait publié sur ses réseaux sociaux une lettre ouverte à son prédécesseur, retraçant ses liens avec l’ancien entraîneur qu’il a connu à Séville, leur chance de pouvoir « appartenir à la famille de l’Atlético » et évoquant les larmes qui lui montent lorsqu’il écrit ce texte. « Je sais que l’Atléti a été ta vie et tu sais que l’Atléti est aussi la mienne, alors je ne voulais pas que ce moment passe inaperçu, parce que je sais qu’aujourd’hui, toi seul peux me comprendre », conclut-il.

Le Cholismo vit toujours.

