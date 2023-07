Deschamps revient sur la séance de tirs au but en finale du Mondial

Près de sept mois après, la plaie est encore ouverte.

Dans un entretien accordé à RTL et diffusé ce dimanche, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a notamment eu l’occasion de revenir sur la finale de la Coupe du monde, perdue le 18 décembre dernier face à l’Argentine de Leo Messi (3-3, 4-2 aux tirs au but). La Dèche a d’abord tenu à minimiser le « non match » de ses joueurs :« Vous savez combien de temps a duré le match avant les tirs au but ? 143 minutes. Donc on n’a pas été présent une heure. 60 minutes par rapport à 143… »

Surtout, l’ancien milieu de terrain est revenu sur la fameuse séance de penos lors de laquelle les Bleus se sont liquéfiés :« Je ne vais pas sortir le terme, comme d’habitude, de loterie. Évidemment que les cinq qui tirent les penaltys ne sont pas les cinq prévus au départ. Mais avec les sept changements que j’ai dû faire… On me demande pourquoi ce ne sont pas les joueurs expérimentés qui ont tiré les penaltys. À part Hugo (Lloris), comme joueur expérimenté, dans les onze derniers… C’est toujours un moment particulier. Je ne peux pas dire que je l’appréciais quand j’étais joueur même s’il m’est arrivé de gagner des matchs et des titres aux penaltys. Ça aurait pu basculer avant. C’est le destin, le football. Il faut l’accepter. »

Ça fait seize ans qu’on le dit : il fallait faire entrer Mickaël Landreau.

