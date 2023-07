Ok, Thomas Meunier.

Après les propos de Kylian Mbappé se déclarant optimiste pour remporter le Ballon d’or, Didier Deschamps a lui aussi donné son avis sur la question, dans un entretien donné sur RTL : « Au-delà de tout le talent qu’il peut avoir, c’est toujours un joueur qui s’est inscrit dans un collectif et le fait qu’il ait cette responsabilité de capitaine, il l’assume », déclare-t-il, soulignant sa « capacité à savoir très bien gérer aussi l’extérieur ». « (Le Ballon d’or) Il y arrivera tôt ou tard. Tant mieux, si c’est déjà cette année. Ça fait partie de ses objectifs parce que c’est quelqu’un qui a beaucoup d’ambition, qui fait tout pour marquer le plus possible de son empreinte l’histoire du football français. »

Le sélectionneur des Bleus en a également profité pour souligner la prise de parole collective de ses joueurs à propos des émeutes survenues récemment en France : « Le sport a un rôle sociétal qui est important. Et les acteurs, c’est-à-dire les sportifs, ont un rôle aussi de citoyens. »

Important de le rappeler, c’est vrai.

