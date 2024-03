Didier Deschamps : « Le premier responsable, c’est moi »

Un simple rappel à l’ordre ?

Après la performance insipide de l’équipe de France face à l’Allemagne, à trois mois de l’Euro 2024, ce samedi soir à Lyon (0-2), Didier Deschamps ne s’est pas trouvé d’excuse au micro de TF1 : « Je pense que l’on n’y était pas, avec ce que demande un match de haut niveau comme ça… Quand on voit notre début de match, avec ce but où l’on est à l’arrêt. Ce n’est pas intentionnel, on n’avait pas tous les ingrédients. Est-ce qu’on en avait les moyens ? Peut-être pas. »

33 – La France a perdu sa 1re réception hors région parisienne depuis le 4 juin 2010 contre la Chine (0-1 à Saint-Pierre de la Réunion), la fin d’une série de 33 rencontres de ce genre sans défaite (23 victoires, 10 nuls). Bousculée. pic.twitter.com/Nmk8tFjMot — OptaJean (@OptaJean) March 23, 2024

Comme souvent, le sélectionneur des Bleus a protégé ses joueurs en s’accablant : « Je ne suis pas là pour leur raconter des histoires, le premier responsable c’est moi. Les Allemands étaient sur une série négative, mais ils ont fait des choses mieux que nous. Dans l’engagement et l’agressivité, on était en dessous. Il y avait pas mal de pépins, au lieu d’être un pic aujourd’hui, ça a été un creux. »

C’est la première défaite en France pour les Bleus depuis juin 2022.

L’Allemagne calme les Bleus