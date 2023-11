Ça alors, pour une surprise !

Antoine Griezmann, qui a pris part aux 82 derniers matchs de l’équipe de France (depuis un France-Pays-Bas d’août 2017), est plus qu’indéboulonnable chez les Bleus, et surtout dans l’esprit de Didier Deschamps. « Au cas où il ne le savait pas : tu es quand même un peu mon chouchou, Antoine », a rigolé Didier Deschamps dans une séquence diffusée ce dimanche dans Téléfoot.

« Je l’ai accompagné, au fil des années, des matchs, des compétitions, une relation humaine et de confiance s’est créée, a-t-il également déclaré. Je sais ce que je lui dois et ce qu’il a fait pour cette équipe de France. Personne n’est irremplaçable, mais lui, au fil des années, fait en sorte d’être indispensable. […] En 2018, avec la saison qu’il a faite et le titre (de champion du monde), il aurait pu être sacré Ballon d’or. Il aurait mérité. En toute honnêteté, il n’a pas la reconnaissance qu’il mériterait. »

Au moins quelque chose sur laquelle tous les Français seront plus ou moins d’accord.

