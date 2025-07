Doué trashtalk Yamal : « Le meilleur ? c'est moi »

Qui a dit que le trashtalk n’avait plus sa place dans le foot moderne ?

C’est une jolie sortie qui fera plaisir à tous les amateurs de franc-parler. Elle nous vient de Désiré Doué, et d’une vidéo postée par un utilisateur TikTok ce mardi, qui démontre bien que cette sortie n’avait pas pour vocation d’être diffusée ensuite. Via un FaceTime, l’attaquant du PSG a été interrogé par un jeune homme et une question très simple. « C’est qui le meilleur entre Yamal et toi ? », ce à quoi il a répondu : « C’est une très bonne question, c’est moi ! »

Désiré Doué 🇫🇷 est clair : pour lui, il est MEILLEUR que Lamine Yamal 🇪🇸. 💎🔥 Vous êtes d’accord avec lui ou pas ? 🎥 Tiktok : dimeh23_ pic.twitter.com/ALFtu0ppnw — Lives Foot (@livesfoot) July 29, 2025

Une prochaine génération de clashs ?

Sourire aux lèvres, Doué ne savait sans doute pas qu’avec cet extrait, la question de sa comparaison avec Lamine Yamal est sur le point d’être amplifiée. Vainqueur de la C1 et double buteur en finale contre l’Inter Milan, le natif d’Angers est de par sa première saison pleine avec Paris très souvent mis en parallèle avec la pépite du Barça et de la Roja, dont les vacances ont défrayé la chronique un peu partout.

Un parallèle qui se développe, et qui par la même occasion en rappelle d’autres dans le passé. Et notamment celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ayant battu son plein en pleine démocratisation des réseaux sociaux. Dans ce cadre, le Portugais avait d’ailleurs déjà répondu à la fameuse question, d’une manière aussi claire que Doué : « je suis meilleur que lui ». Un phénomène que l’on a moins retrouvé à une époque entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, mais que la pépite du PSG semble remettre au goût du jour. D’autant plus que celle du Barça n’est pas le dernier venu en termes de chambrage.

Périscope 2016, FaceTime 2025, time flies.

