Une cagnotte improvisée à l’entrée du Vélodrome

Meilleur public de France ?

Ce dimanche soir, un jeune supporter marseillais a vécu une petite mésaventure en se faisant voler son téléphone à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre entre l’OM et Angers (3-1). Pour l’aider à rembourser les frais engendrés par cette perte, les fans phocéens ont alors improvisé une cagnotte à l’entrée du Vélodrome. Entouré de plusieurs autres comparses, scandant dans un mégaphone, « pour la cagnotte, aller, aller ! », l’adolescent a reçu un grand nombre de billets, au point de verser quelques larmes.

« On est une famille ici, à Marseille. Lui donnez pas trop non plus, il a de quoi s’acheter deux trois Iphones », a tout de même plaisanté l’un des capos. Porté en triomphe, le jeune garçon a fini par assurer les chants avant l’ouverture des portes du stade.

C’est ça aussi la magie de l’OM et de ses supporters 💙#TeamOM #OMSCO pic.twitter.com/G1x6luReZF — Clean my Calanques (@CleanMyCalanque) May 14, 2023

L’inflation a ses limites.

Marseille vient à bout d'Angers