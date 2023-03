Des insultes racistes lors d’un match de R2

Pas de football pour les racistes.

Lors du match qui a opposé l’Olympique de Charleville à Chesne en Régional 2, Elgino Moede, joueur de Charleville, a été traité de « nègre » par un supporter de Chesne.

Le défenseur central témoigne dans L’Ardennais. « Depuis le début, je me sentais ciblé. Et puis il y a eu les cris de singe. Je suis resté concentré sur mon match. » Les faits ne se sont pas arrêtés là, puisqu’à la 65e minute de jeu, le joueur de 24 ans a donc entendu un homme en tribune crier : « Oh, le nègre ! » L’arbitre interrompt la partie pour quelques instants, avant de la reprendre. Elgino Moede avec ses coéquipiers sont allés s’expliquer avec le supporter en question, ils n’ont eu que du rire comme réponse de l’individu : « Au coup de sifflet, je suis retourné voir cet homme, je voulais comprendre. Il riait, il en riait parce qu’il trouvait ça normal. » Profondément choqué, le joueur, son entraîneur – l’ancien professionnel Patrick Régnault – et le club de Charleville-Mézières ont décidé de porter plainte contre l’homme, qui aurait déjà été identifié.

Dehors.

