Déjà champion, le Celtic se fait humilier par les Rangers

Fashion victimes.

Sacré champion d’Écosse le week-end dernier, le Celtic est redescendu de son petit nuage. Après six derbys sans victoire, les Rangers ont fessé leur grand rival ce samedi en collant trois buts à Ibrox (3-0). Todd Cantwell a fusillé Joe Hart du pied droit (5e), John Souttar a fait le break sur corner (34e) et Fashion Sakala a définitivement puni une défense apathique en éliminant le gardien avec sang-froid (70e). Un Old Firm bon pour le moral du côté des Gers, à qui il reste trois matchs de championnat pour bien finir la saison. Le Celtic aura de son côté un extra, la finale de la Coupe, contre Inverness le 3 juin.

Qu’importe le derby, pourvu qu’on ait l’Inverness ?

